"Ukrenerho drängt darauf, den Gebrauch von leistungsstarken Elektrogeräten auf die Nacht zu verlegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine muss immer noch Energie sparen, deshalb fordert Ukrenerho, den Gebrauch von leistungsstarken Elektrogeräten auf die Nachtzeit zu verlagern.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Bitte schränken Sie den Gebrauch von leistungsstarken Elektrogeräten heute so weit wie möglich ein. Wenn möglich, verschieben Sie energieintensive Prozesse in die Nachtstunden – nach 23:00 Uhr“, heißt es in der Erklärung.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein sparsamer Stromverbrauch zu einer kürzeren Dauer der erzwungenen Stromausfälle beitragen wird.

Nach Angaben von Ukrenerho lag der Stromverbrauch heute, am 8. Dezember, um 9:30 Uhr um 15,2% niedriger als zur gleichen Zeit am vorangegangenen Werktag, dem Freitag. Der Grund dafür ist die erzwungene Anwendung von restriktiveren Maßnahmen.

Im Gegensatz dazu wurde gestern, am 7. Dezember, der Tageshöchstverbrauch am Abend verzeichnet. Er lag um 16,5% höher als der Höchstwert des vorangegangenen Sonntags am 30. November.

Um es kurz zu machen:

Seit dem Morgen des 8. Dezember sind die Verbraucher in den Oblasten Dnipropetrowska, Donezka, Zaporizka, Sumyska und Tschernihiwska aufgrund des feindlichen Beschusses der Energieinfrastruktur ohne Strom.