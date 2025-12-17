Das Europäische Parlament hat die Prüfung des "Reparationsdarlehens" an Kiew beschleunigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Geld aus dem Reparationsdarlehen soll zur Unterstützung des Finanzbedarfs der Ukraine und ihres Staatshaushalts verwendet werden.

Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben beschlossen, einen Vorschlag für ein „Reparationsdarlehen“ für die Ukraine in einem beschleunigten Verfahren zu prüfen. Darüber berichtet der Pressedienst des Europäischen Parlaments.

„Am Dienstag (16. Dezember – Anm. d. Red.) hat das Parlament in einer Abstimmung per Handzeichen den Antrag auf Beschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens zum Gesetzentwurf über die Gewährung eines Darlehens an die Ukraine unterstützt“, heißt es in der Mitteilung.

Das Geld aus dem „Reparationsdarlehen“ soll zur Unterstützung des Finanzbedarfs der Ukraine und ihres Staatshaushalts, einschließlich der militärischen Fähigkeiten, sowie der Verteidigungsindustrie des Landes und seiner Integration in die europäische Verteidigungsindustrie verwendet werden.

Nach der Entscheidung, das Verfahren zu beschleunigen, werden die Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf der nächsten Plenartagung vom 19. bis 22. Januar 2026 ihren Standpunkt zum „Reparationsdarlehen“ darlegen, bevor sie die Verhandlungen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten aufnehmen.

Das Europäische Parlament wies darauf hin, dass die Entscheidung über den „Reparationskredit“ von den Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten auf dem Gipfel am 18. und 19. Dezember gebilligt werden sollte.