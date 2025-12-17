Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des „*Onlineportals RBK Ukrajina*(Rbc.ua: „Збираємо докази“: в Національне антикорупційне бюро відповіли, чому не публікують нові плівки по справі Мідас). Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Fragmente der Aufnahmen wurden sofort veröffentlicht, nachdem die betroffenen Angeklagten im Fall Midas über den Verdacht informiert worden waren. Derzeit sammelt und analysiert das Nationale Antikorruptionsbüro Beweise über andere Mitglieder der kriminellen Organisation.

Der Leiter der Ermittlungsabteilung, Olexander Abakumov, sagte in einem Interview mit RBK Ukrajina.

Auf die Frage, warum die Bänder noch nicht veröffentlicht wurden, erklärte er, dass von Anfang an eine klare Strategie für die Offenlegung der Informationen entwickelt wurde.

„In der Anfangsphase erfüllten die ‚Bänder‘ ihre Aufgabe – sie erklärten der Öffentlichkeit das Wesen des Plans und sein Ausmaß“, sagte Abakumov.

Ihm zufolge wurden Fragmente der Aufnahmen sofort veröffentlicht, nachdem die Verdächtigen über den Verdacht informiert worden waren.

„Wir haben die Fragmente sofort veröffentlicht, nachdem wir den betreffenden Personen eine Verdachtsmeldung zugestellt hatten. Wir sammeln und analysieren derzeit Beweise über weitere Mitglieder der kriminellen Organisation. Das bedeutet, dass es für uns jetzt noch wichtiger ist, die Integrität der Beweismittel zu bewahren und den Verdächtigen keine unnötigen Hinweise darauf zu geben, was genau und wie aufgezeichnet wurde“, sagte er.

Zur Frage der finanziellen Überwachung merkte Abakumov an, dass diese bereits in einer Sitzung der Nichtständigen Untersuchungskommission der Werchowna Rada ausführlich diskutiert worden sei.

„Alle wichtigen Fragen wurden dort angesprochen und von der zuständigen Institution beantwortet. Es war im Wesentlichen ein mehrstündiger offener Dialog, und viele Dinge wurden bereits in diesem Format besprochen“, fügte der Leiter der Detektivabteilung des Nationalen Antikorruptionsbüros hinzu.

