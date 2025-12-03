Das Komitee der Werchowna Rada hat den Haushaltsentwurf für 2026 unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es ist uns gelungen, eine Erhöhung der Gehälter der Lehrer durchzusetzen. Es gibt auch eine Entscheidung über den Teil der Einkommenssteuer (persönliche Einkommensteuer), der in den lokalen Haushalten verbleibt.

Der Haushaltsausschuss der Werchowna Rada der Ukraine hat am 3. Dezember den Entwurf des Staatshaushalts für 2026 in zweiter Lesung verabschiedet. Nun müssen die Volksabgeordneten für das Dokument stimmen. Dies berichteten die Abgeordneten Jaroslaw Schelesnjak und Danylo Hetmanzew.

Ihm zufolge wird die Prüfung des Haushalts im Allgemeinen bis zu 75 Minuten dauern, wobei die meiste Zeit auf die Diskussion und die direkte Beschlussfassung verwendet wird.

Wie Hetmanzew feststellte, gibt es mehrere neue Posten im Haushalt.

„Wir haben es geschafft, die Gehälter der Lehrer auf 36 Tausend Hrywnja zu erhöhen – das ist der Mindestlohn. Ohne die Belastung für sie zu erhöhen“, bemerkte er.

Außerdem, so sagte er, gibt es eine Entscheidung über den Anteil der Einkommenssteuer (persönliche Einkommenssteuer), die in den lokalen Haushalten bleibt. Er wird 64% der gezahlten Steuer betragen, dieses Geld wird in den Haushalten der Gemeinden verbleiben.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Entwurf des Staatshaushalts für 2026 am 22. Oktober in erster Lesung verabschiedet wurde. Das Ministerkabinett hat ihn für die zweite Lesung vorbereitet, und das Dokument wurde am 5. November der Werchowna Rada vorgelegt.