Das Nationale Antikorruptionsbüro hat das Büro von Jurij Kysel verwanzt, in dem die „Diener“ angeblich ihre Umschläge mit Geld erhalten haben.

Die Angeklagten im Fall des Nationalen Antikorruptionsbüros über Bestechungsgelder für die Abstimmung in der Werchowna Rada wurden vier Abgeordnete der Diener des Volkes. Dies wurde am Samstag, den 27. Dezember, von ZN.UA und der ukrainischen Prawda unter Berufung auf Quellen in den Strafverfolgungsbehörden berichtet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Diener in Frage sind Jewhen Pivovarov, Ihor Negulevskyj und Jurij Kysel.Ukrajinska Prawda fügte hinzu, dass MP Olha Savchenko wurde auch verdächtigt.

Dem Massenmedium zufolge hat das Nationale Antikorruptionsbüro das Büro von Kysel verwanzt, in dem die „Diener“ angeblich ihre Umschläge mit Geld erhalten haben.

ZN.UA behauptet auch, dass Jurij Korjawtschenkow, der während seiner Teilnahme an Kvartal 95 auch als Jusik bekannt war, in diesem Stadium der Ermittlungen nicht verdächtigt wird (das Nationale Antikorruptionsbüro selbst hat die Durchsuchungen in seinem Büro dementiert). Gleichzeitig sagen die Quellen der Publikation, dass er angeblich das Land verlassen hat.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung am Samstag in einer verdeckten Sonderaktion eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt haben, der auch ukrainische Abgeordnete angehörten. Den Ermittlungen zufolge haben die Mitglieder der Gruppe systematisch unrechtmäßige Vorteile für die Stimmabgabe in der Werchowna Rada der Ukraine erhalten. Die Journalisten stellten klar, dass es sich nicht um das sogenannte „Minditschgate“ handelt.

Und Anfang Dezember deckten die Antikorruptionsbehörden eine kriminelle Gruppe auf, die von dem Abgeordneten angeführt wurde. Den Ermittlungen zufolge boten die Mitglieder der Gruppe einem Wirtschaftsvertreter an, die Verhängung von Sanktionen durch den Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat gegen das Unternehmen eines Konkurrenten für 250.000 Dollar zu arrangieren.