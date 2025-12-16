Die Kosten der Gasversorgungsunternehmen werden tatsächlich auf die Wirtschaft abgewälzt, Orynchak

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Moratorium für Tariferhöhungen für Haushalte führt zu einer Quersubventionierung, bei der die steigenden Kosten der Gasversorgungsunternehmen auf die Industrie und die Wirtschaft abgewälzt werden.

Dies sagte laut RBK Ukrajina Ksenia Orynchak, Gründerin der Nationalen Vereinigung der Rohstoffindustrie der Ukraine.

Auf die Frage, wie die Wirtschaft unter solchen Bedingungen arbeiten sollte, sagte Orynchak, dass dies keine Vermutung, sondern eine objektive Realität sei.

„Ich stimme Ihnen zu, dass dies nicht nur ein Eindruck ist, sondern eine Tatsache. Und wir sind Zeugen einer klassischen Quersubventionierung“, sagte sie.

Der Expertin zufolge wird die Praxis der Quersubventionierung auch in anderen Ländern angewandt, aber in der Ukraine wird sie durch das Moratorium für die Erhöhung der Tarife für Haushalte noch verstärkt.

„Wir haben derzeit ein Moratorium für die Erhöhung der Tarife für Haushalte. Das heißt, der Gaspreis ist auf 7,96 Hrywnja, fast 8 Hrywnja pro Kubikmeter, festgelegt. Das ist ein fester Preis der National Joint Stock Company Naftohas of Ukraine“, erklärt Orynchak.

Ihr zufolge wird die Differenz zwischen dem Festpreis für Haushalte und den tatsächlichen Kosten der Gasversorgungsunternehmen von den Unternehmen ausgeglichen.

„Und dieses Defizit wird natürlich auf die Schultern der Industrie, der Landwirte und verschiedener Unternehmen abgewälzt“, betonte die Expertin.

Ksenia Orynchak betonte, dass dieses Modell ohne eine transparente Überprüfung der Ansätze zur Tarifgestaltung und der Ausgleichsmechanismen zusätzliche Risiken für die Wettbewerbsfähigkeit der ukrainischen Wirtschaft und das Investitionsklima schafft.