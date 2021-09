28.09: Konflikt mit Ungarn und teures Gas

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ungarn und die Ukraine führen Klärungsgespräche mit Botschaftern

Das ungarische Außenministerium hat den ukrainischen Botschafter wegen der Reaktion Kiews auf den neuen Gasvertrag zwischen Budapest und Gazprom einbestellt, der die Umgehung der Ukraine vorsieht. Das Ministerium äußerte sich empört über die Reaktion Kiews auf das genannte Abkommen.

Die Ukraine hat ihrerseits den ungarischen Botschafter einbestellt. Das ukrainische Außenministerium erklärte dem Diplomaten, dass der Transport von Gas unter Umgehung der Ukraine die nationale Sicherheit des Landes und die Energiesicherheit Europas untergräbt.

Zum ersten Mal in der Geschichte hat der Benzinpreis die Tausend-Dollar-Marke überschritten

In Europa hat der Gaspreis zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von tausend Dollar pro tausend Kubikmeter überschritten. So erreichte beispielsweise der Preis für Oktober-Futures am TTF-Hub in den Niederlanden 1.031,3 $ pro tausend Kubikmeter. Im Laufe des Tages stieg der Gaspreis um 11 %.

Gleichzeitig stiegen die weltweiten Ölpreise für Referenzsorten auf über 80 US-Dollar pro Barrel, den höchsten Stand seit Oktober 2018.

UN sagt, dass die weltweite Bedrohung durch Atomwaffen hoch ist

UN-Generalsekretär António Guterres erklärte, dass die Bedrohung durch Atomwaffen in der Welt einen 40-Jahres-Höchststand erreicht habe, auch wenn die Zahl der Atomwaffen in der Welt insgesamt zurückgehe. Guterres rief die Staaten auf, den „endlosen nuklearen Wettbewerb“ aufzugeben und eine „neue Ära des Dialogs, des Vertrauens und des Friedens für alle“ auszurufen.

Ukrzaliznytsia nimmt ersten Containerzug nach China in Betrieb

Die Ukraine hat ihren ersten Containerzug nach China in Betrieb genommen. Insgesamt 43 Container mit Holz, jeder mit einem Gewicht von 40 Fuß, haben sich auf den Weg gemacht. Auf dem Weg zur Stadt Xi’an werden sie fast 10.000 Kilometer durch vier Länder zurücklegen. Der Zug wird 18 Tage lang unterwegs sein.

Kreml wirft Ukraine mangelnde Bereitschaft zur Aufnahme der Normandie vor

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitrij Peskow, erklärte, Russland sei nicht dagegen, einen Gipfel im Normandie-Format abzuhalten, bevor Angela Merkel das Amt der deutschen Bundeskanzlerin verlässt, aber die Ukraine verhindere dies angeblich. Er wies darauf hin, dass die Gefahr bestehe, dass der Gipfel vor Merkels Abreise nicht mehr stattfinden werde.

Kabinett beschließt Änderung des Gasbezahlsystems für Ukrainer

Einem Regierungserlass zufolge beabsichtigt die ukrainische Regierung, ein monatliches Zahlungssystem für die Gaslieferdienste von Naftohaz einzuführen. Daher planen die Behörden die Umstellung auf ein neues Modell für die Zahlungen der privaten Haushalte für Erdgas, bei dem der Verbraucher jeden Monat 1/12 der voraussichtlichen jährlichen Kosten für das verbrauchte Gas bezahlt, die anhand des Verbrauchsprofils berechnet werden.

Durchschnittlicher Nominallohn in der Ukraine sinkt innerhalb eines Monats

Im August 2021 betrug das durchschnittliche Nominalgehalt eines Vollzeitbeschäftigten in ukrainischen Unternehmen, Institutionen und Organisationen 13.997 UAH. Das sind 348 UAH weniger als im Juli (14.345 UAH). Gleichzeitig stiegen die Gehälter im letzten Jahr (im Vergleich zum letzten August) um 22,3 %. Die Reallöhne (inflationsbereinigt) stiegen im Laufe des Jahres um 10,9 %.

OP kündigt Start des Programms Gesunde Ukraine an

Das Präsidialamt hat den Start des Programms „Gesunde Ukraine“ bekannt gegeben. Im Rahmen des Programms wurde das Projekt „Aktive Parks – Gesunde Ukraine“ ins Leben gerufen, um die Voraussetzungen für körperliche Betätigung zu schaffen und eine gesunde Lebensweise der Ukrainer zu fördern. Das Projekt sieht auch die Einrichtung von „Aktivparks“ und „Sportplätzen“ in ukrainischen Städten vor.

Pjöngjang kündigt Test einer neuen Hyperschallrakete an

Die nordkoreanische Zentrale Telegrafenagentur (CNTAK) hat mitgeteilt, dass die DVRK eine neu entwickelte Hyperschallrakete, Hwasong-8, getestet hat, die für die Stärkung der Selbstverteidigungsfähigkeiten des Landes von strategischer Bedeutung ist“. Der Teststart verlief erfolgreich und bestätigte die „Stabilität des Triebwerks sowie der erstmals eingesetzten Raketentreibstoffampulle“.