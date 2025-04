In Browary werden Informationen über Jugendliche, die auf Tiere geschossen haben, überprüft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Polizei rief Zeugen und Augenzeugen auf, Angaben zu dem Vorfall zu machen.

In Browary hat die Polizei eine Kontrolle eingeleitet, nachdem berichtet wurde, dass eine Gruppe von Jugendlichen mit Luftdruckwaffen auf Tiere geschossen hat. Das Video mit verwundeten Tieren wurde am Dienstag, den 15. April, von lokalen Medien veröffentlicht.

Vor etwa einer Woche machte ein Einwohner von Browary auf eine Gruppe von Teenagern aufmerksam, die in der Gegend des Shevchenka-Parks mit Luftdruckwaffen auf Blechdosen schießen.

Später wurde bekannt, dass ein anderer Anwohner in der gleichen Gegend eine Katze fand, die sich nur auf den Vorderbeinen bewegte. Nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass eine Kugel aus einer Luftdruckwaffe in der Wirbelsäule des Tieres steckte. Das Tier befindet sich derzeit in der Rehabilitation.