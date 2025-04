Ein Storch in Transkarpatien hat eine ukrainische Flagge in sein Nest gebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nutzer der sozialen Medien merken an, dass dies ein gutes Zeichen für etwas Gutes sein könnte.

In der Stadt Perechyn in der Region Transkarpatien hat ein Storch die Flagge der Ukraine in sein Nest gebracht. Dies berichtete der Nutzer Eugene Veselsky auf Facebook und veröffentlichte das entsprechende Foto.

„In Perechin hat ein Storch am Morgen die Flagge der Ukraine in sein Nest gebracht. Ohne Worte sagte er die Hauptsache: Hier ist mein Zuhause, mein Land. Selbst der Vogel weiß, wo sein Herz ist“, schrieb der Mann.

Wir werden daran erinnern, dass im Januar das Militär mit Hilfe einer Drohne die Flagge der Ukraine im Rücken der russischen Invasoren in Richtung Donezk installiert hat. Ein Storch hat sich zwischen den Hochhäusern von Kiew niedergelassen