Asow-Kämpfer haben drei Russen auf Motorrollern gefangen genommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Sturmtruppen aus der Richtung Torezk wurden von Verteidigern auf Rollern gefangen genommen.

Kämpfer der 12. Brigade der Spezialeinheit Asow NSU haben drei russische Soldaten in der Richtung Torezk gefangen genommen. Darüber berichtet der Pressedienst der Einheit am Sonntag, den 27. April.

„Sie wurden auf Motorrollern in die Gefangenschaft gefahren. Verhör der Eindringlinge aus der Richtung Torezk. Die Angriffsgruppen der Russen benutzen alles, was zwei Räder hat und sich vorwärts bewegt. „Nach solchen Angriffen ‚ruhen‘ sich die meisten Eindringlinge mitsamt ihrer zerstörten Ausrüstung auf dem Schlachtfeld aus“, heißt es in der Nachricht unter dem Video.

Russische Soldaten haben sich den Verteidigern ergeben und von ihren Motorradangriffen erzählt.

Der Pressedienst veröffentlichte auch ein Video des Verhörs von drei Russen der 9 OMSBr.

