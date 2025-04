Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der russische Diktator Wladimir Putin wurde darüber informiert, dass sich immer noch Gruppen des ukrainischen Militärs in der Region Kursk aufhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die russische Ausgabe von RBC.

Der kommissarische Kommandeur der 810. Marinebrigade mit dem Rufzeichen „Thunderstorm“ berichtete Putin über die Lage in der Region Kursk.

Der Brigadier sagte, dass die russischen Streitkräfte angeblich in den Straßen des Dorfes Hornal Fuß gefasst hätten, was der russische Generalstabschef Valery Gerasimov am Vortag angekündigt hatte.

Er wies auch darauf hin, dass sich immer noch Gruppen der Streitkräfte der Ukraine und einzelne ukrainische Soldaten in der Region Kursk aufhielten.

