Der von der Regierung kontrollierte Teil der Region Donezk ist nach russischem Beschuss ohne Strom

In der Nacht zum 16. Dezember hat der Feind Stromanlagen in mehreren Regionen angegriffen. Infolgedessen waren die Verbraucher in dem von der Regierung kontrollierten Teil der Oblast Donezk am Morgen ohne Strom.

Dies meldete Ukrenerho.

Neue Stromausfälle gibt es auch in den Regionen Dnipro und Mykolajiw. Die Ingenieure des Stromversorgers tun alles, um die vom Feind beschädigten Anlagen so schnell wie möglich wieder in Betrieb zu nehmen, teilte das Unternehmen mit.

Das Energieversorgungsunternehmen berichtet, dass aufgrund der schwierigen Situation im Stromnetz in der Region Charkiw am Morgen Notstromausfälle eingeführt worden sind. Die zuvor veröffentlichten Zeitpläne für Stromausfälle in der Region sind derzeit nicht in Kraft. Die Notstromausfälle werden aufgehoben, sobald sich die Situation stabilisiert hat.

Ukrenerho betonte, dass in den Regionen, in denen derzeit stündliche Stromsperren gelten, nach wie vor ein sparsamer Umgang mit Energie erforderlich ist.

„Bitte schränken Sie den Gebrauch von leistungsstarken Elektrogeräten so weit wie möglich ein. Wenn möglich, verlegen Sie energieintensive Prozesse in die Nachtstunden – nach 23:00 Uhr“, rief das Unternehmen auf.

Am Dienstag, den 16. Dezember, werden in allen Regionen der Ukraine die Stromausfälle in Kraft treten.