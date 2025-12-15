Witkoff kommentierte die Diskussion über den Friedensplan

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Gespräche zwischen der ukrainischen und der US-Delegation in Berlin haben mehr als fünf Stunden gedauert.

Der Sonderbeauftragte des US-Präsidenten, Steve Witkoff, hat erklärt, dass bei den Gesprächen in Berlin mit der ukrainischen Delegation über einen „Friedensplan“ für die Ukraine „greifbare Fortschritte“ erzielt wurden. Er veröffentlichte diese Information in seinem Beitrag im sozialen Netzwerk X am Sonntag, den 14. Dezember.

Er wies darauf hin, dass die Gespräche unter Beteiligung von Präsident Wolodymyr Selenskyj, dem Sondergesandten Witkoff, Jared Kushner und Delegationen beider Länder stattfanden und mehr als fünf Stunden dauerten.

Während des Treffens wurden der 20-Punkte-Friedensplan, wirtschaftliche Fragen und andere wichtige Aspekte besprochen. Ihm zufolge wurden greifbare Fortschritte erzielt, und die Parteien haben das nächste Treffen für den nächsten Morgen angesetzt.

Wir erinnern daran, dass in Deutschland am 14. Dezember das Treffen der ukrainischen Delegation mit Vertretern der Vereinigten Staaten begann. Der Staatschef Wolodymyr Selenskyj traf sich zu Beginn der Gespräche mit dem Sonderbeauftragten von Donald Trump, Steve Witkoff, und dem Berater Jared Kushner. Laut Bild stellt Kiew Sicherheitsgarantien an die erste Stelle, und erst danach sind ukrainische Vertreter bereit, „territoriale Fragen“ zu diskutieren.