Die Special Operations Forces und die Unmanned Systems Forces haben die Gasverarbeitungsanlage in Astrachan angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 15. Dezember haben Einheiten der Special Operations Forces in Zusammenarbeit mit den Unmanned Systems Forces die Gasaufbereitungsanlage in Astrachan, die Gasprom gehört und in der Nähe des Kaspischen Meeres liegt, angegriffen.

Quelle: Pressedienst der Special Operations Forces, Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Einzelheiten: Nach Angaben des Generalstabs wurden Explosionen auf dem Gelände der Anlage gemeldet und ein massives Feuer brach aus.

Das Ausmaß des Schadens wird derzeit geklärt.

Zum Vergleich: Die Gasaufbereitungsanlage in Astrachan ist ein Schlüsselelement der russischen Gas- und Chemieinfrastruktur, die sich auf die landesweite Produktion von Kraftstoffen und Petrochemikalien auswirkt. Die Anlage verarbeitet Erdgas und Gaskondensat zu Benzin, Diesel und Heizöl, die dann von Russland für militärische Zwecke verwendet werden.