DeepState: Die Russen sind in Gulyaypol vorgerückt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Russische Invasoren sind in Gulyaypol, Predtechyn, Shakhove und Stepnohirsk vorgerückt.

Russische Besatzungstruppen sind in Huliaypol, Region Saporischschja, vorgerückt.

*:*: Analytisches Projekt DeepState

*:*: „Der Feind ist in Gulyaypol, Predtechyn, Shakhove und Stepnohirsk vorgerückt.“

*:*: DeepState kündigt Details zu Gulyaypol für morgen an.

Was vorausging:

Russische Truppen haben das Dorf Tovste in der Region Donezk besetzt und sind in der Nähe von Yampil und in Siwersk vorgerückt