US arbeitet mit Europa an Sicherheitsgarantien für die Ukraine, sagt Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Vereinigten Staaten mit Europa an Sicherheitsgarantien für die Ukraine arbeiten. Ihm zufolge wird Europa eine große Rolle in diesem Prozess spielen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Sendung des Weißen Hauses.

Während der Pressekonferenz merkten die Journalisten an, dass offenbar ein Abkommen ähnlich dem NATO-Artikel 5 für die Ukraine ausgearbeitet wird, allerdings ohne die Mitgliedschaft Kiews in der Allianz.

Aus diesem Grund fragten die Reporter, welchen Anreiz die Ukraine hätte, ihre Gebiete (gemeint ist der Donbass) aufzugeben, wenn ihr solche Garantien angeboten würden. Trump antwortete:

„Sie haben das Gebiet bereits verloren, um ehrlich zu sein. Ich meine, das Gebiet ist bereits verloren. Aber was die Sicherheitsgarantien betrifft, so arbeiten wir mit Europa zusammen. Europa wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Und wir arbeiten an Sicherheitsgarantien, damit der Krieg nicht wieder ausbricht“, sagte der US-Präsident.

Der US-Friedensplan und die Sicherheitsgarantien für die Ukraine