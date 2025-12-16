Russen schossen auf einen Bauernhof in der Region Tschernihiw: Kühe starben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Am Ort des Drohnentreffers brach ein Feuer aus und der Kuhstall wurde beschädigt. Sieben Kühe starben.

In der Nacht des 16. Dezember griffen russische Truppen mit Angriffsdrohnen den Bauernhof Typ Geranium in der Region Tschernihiw an. Dies meldete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung.

Die Russen schlugen einen Bauernhof im Dorf Korop in der Gemeinde Novhorod-Seversky an. Infolge des Treffers brach an Ort und Stelle ein Feuer aus, das den Kuhstall und die landwirtschaftlichen Geräte beschädigte. Auch Rinder wurden getötet – vorläufig sieben Kühe.

Bereits am Morgen griffen russische Drohnen erneut die Region Tschernihiw an. In der Gemeinde Kulikivska im Bezirk Tschernihiw wurde ein privates Wohnhaus erheblich beschädigt.

Im Laufe des vergangenen Tages beschossen russische Truppen die Region Tschernihiw 20 Mal, 43 Explosionen wurden registriert. Wir erinnern daran, dass russische Truppen Saporischschja mit Drohnen angegriffen haben. Infolge des Angriffs brach in einem der neunstöckigen Gebäude ein Feuer aus, drei Menschen wurden verletzt. Die Luftwaffe gab Einzelheiten über den russischen Nachtangriff bekannt