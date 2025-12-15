In Odessa haben die Betreiber die Verbindung auf 60% stabilisiert - Ministerium für digitale Transformation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In Odessa haben die Betreiber die Verbindung auf 60% der kritischen 30% stabilisiert, während die Situation in der Region stabiler ist – mehr als 87% des Netzes funktionieren dort.

Dies teilte das Ministerium für digitale Transformation mit.

„Aufgrund eines massiven russischen Angriffs gibt es in der Region seit drei Tagen Notstromausfälle. Trotz der schwierigen Situation tun die Betreiber alles, um die vollständige Kommunikation wiederherzustellen“, heißt es in der Erklärung.

„Die Teams von Vodafone, Kyivstar und lifecell bringen zusätzliche Teams mit Generatoren aus den Nachbarregionen. Die Betreiber haben die Verbindung auf 60% der kritischen 30% in Odessa stabilisiert. Die Situation in der Region ist stabiler, mehr als 87% des Netzes funktionieren dort“, heißt es in der Erklärung.

„Unser Team ist ebenfalls in der Region. Wir haben zusätzliche Starlink-Terminals bereitgestellt, die wir an die Unbreakability-Punkte in Odessa verteilt haben“, fügte das Ministerium für digitale Transformation hinzu.

Um es kurz zu machen:

Nach einem massiven russischen Angriff haben die Stromversorger in der Region Odessa die Stromversorgung für fast 100.000 Familien wiederhergestellt.

Russische Truppen griffen die Region Odessa in der Nacht zum 14. Dezember mit allen Luftstreitkräften an.

In der Nacht zum 13. Dezember wurde Odessa massiv von den russischen Streitkräften angegriffen. Anwohner berichteten von einem Stromausfall in den meisten Teilen der Stadt.