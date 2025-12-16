Russland hat mit 69 Drohnen angegriffen: Die ukrainische Luftwaffe berichtet über die Ergebnisse der Luftschlacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 16. Dezember griff Russland mit 69 Drohnen an, die Luftabwehr neutralisierte 57 von ihnen, und es gab Treffer an 7 Orten.

Quelle: Luftwaffe in den sozialen Medien

Einzelheiten: Der Feind schickte Schahed, Gerbera und andere Angriffsdrohnen aus den folgenden Richtungen: Orel, Prymorsko-Achtarsk, Millerowo – in der Russischen Föderation und Hvardiyske – in den vorübergehend besetzten Gebieten der Autonomen Republik Krim.

Nach Schätzungen der Luftwaffe waren etwa 40 von ihnen „Schahed“.

Der Luftangriff wurde von Flugzeugen, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 09:00 Uhr 57 feindliche Drohnen verschiedener Typen im Süden und Osten des Landes ab.

Die Luftabwehr registrierte 10 Kampfdrohnen an 7 Orten.

Wörtlich: „Der Angriff geht weiter, es befinden sich mehrere feindliche UAVs im Luftraum. Befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften!“.