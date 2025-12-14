Merz trifft Selenskyj zu einem Meinungsaustausch über Friedensgespräche unter vier Augen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am morgigen Montag, den 15. Dezember, wird Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin treffen. Die Parteien werden über wirtschaftliche Fragen und Friedensgespräche sprechen.

Dies erklärte der deutsche Regierungssprecher Stefan Cornelius, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf APA.

„Am Montag wird der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz Wolodymyr Selenskyj empfangen, um deutsch-ukrainische Wirtschaftsgespräche zu führen und sich über den Fortschritt der Friedensgespräche in der Ukraine auszutauschen“, sagte Cornelius.

Er fügte hinzu, dass mehrere Staats- und Regierungschefs der EU und der NATO an den Gesprächen nach dem Treffen teilnehmen werden.

„Heute Abend werden zahlreiche europäische Staats- und Regierungschefs sowie führende Vertreter der EU und der NATO an den Gesprächen teilnehmen“, so der deutsche Regierungssprecher abschließend.

Treffen in Berlin zu Trumps Friedensplan