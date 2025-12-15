Die Russen haben die Region Dnipropetrowsk angegriffen: 2 Verletzte, Zerstörung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei russischen Angriffen in der Region Dnipropetrowsk wurden 5 Menschen verletzt, Geschäfte und Infrastruktur beschädigt.

Bei einem russischen Drohnenangriff in der Region Dnipro wurden zwei Menschen verletzt, die Infrastruktur und ein Transportunternehmen beschädigt.

Leiter der regionalen Militärverwaltung Vladyslav Haivanenko auf Telegram

Direkte Rede des Chefs der Region: „Der Feind hat die Gemeinde Mykolajiwka im Bezirk Sinelnykivskyj angegriffen. Sie haben eine Drohne eingesetzt. Zwei Männer wurden verletzt – 29 und 42 Jahre alt. Es gab Brände. Die Infrastruktur ist beschädigt.“

Feindliche Drohnen flogen auch in Pawlohrad und Pyatikhatky, wo Brände ausbrachen, die Infrastruktur und ein Transportunternehmen beschädigt wurden.

Die Angreifer feuerten mit Grad-Mehrfachraketenwerfern auf den Bezirk Nikopol und trafen die Gemeinde Marhanez.

„Nach den aktuellen Angaben wurden bei dem Angriff auf den Bezirk gestern Nachmittag drei Menschen verletzt: ein 19-jähriger Junge, eine 51-jährige Frau und ein 55-jähriger Mann. Sie werden alle ambulant behandelt“, sagte Lyssak.

Er fügte hinzu, dass 22 UAVs über der Region abgeschossen wurden.