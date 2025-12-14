Nawrocki gab die Themen bekannt, die bei dem ersten Treffen mit Selenskyj besprochen werden sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Freitag, den 19. Dezember, wird das erste Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki in Warschau stattfinden. Die Parteien werden Sicherheits-, Wirtschafts- und historische Fragen erörtern.

Dies gab der Pressesprecher des polnischen Präsidenten, Rafal Leskiewicz, bekannt, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf seinen Beitrag auf der Social Media Plattform X.

Ihm zufolge hat das polnische Präsidialamt der ukrainischen Seite angeboten, am 19. Dezember in Warschau ein Treffen der beiden Politiker abzuhalten.

„Die Einzelheiten des geplanten Besuchs werden derzeit abgestimmt. Die Hauptthemen der Gespräche in Warschau werden die Bereiche Sicherheit, Wirtschaft und Geschichte betreffen“, fügte Leskiewicz hinzu.

Navrotsky und das Treffen mit Selenskyj