Selenskyj: Ukraine strebt 45 Milliarden Dollar Unterstützung von Partnern im nächsten Jahr an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, er arbeite mit den europäischen Partnern zusammen, um der Ukraine im nächsten Jahr 40-45 Milliarden Dollar an Finanzmitteln zu sichern.

Dies sagte er bei der Beantwortung der Fragen von Journalisten.

Auf die Frage der Journalisten nach den Risiken einer Kürzung der internationalen Hilfe antwortete der Staatschef, dass wir über eine geschätzte Unterstützung von 90 Milliarden Dollar für 2026-2027 sprechen.

Selenskyj erinnerte daran, dass ein Teil der Mittel von europäischen Partnern im Rahmen von etwa 30 bilateralen Abkommen stammt und es für die Ukraine von entscheidender Bedeutung ist, dass dieses Volumen nicht abnimmt.

Er erwähnte auch die mögliche Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte oder alternativer Finanzierungsmechanismen, die an diese Vermögenswerte gebunden sind.

Zur Erinnerung:

Die Europäische Kommission schlägt vor, das „Reparationsdarlehen“ in zwei Bereiche der Unterstützung für die Ukraine aufzuteilen: Waffenproduktion und -beschaffung und Budgethilfe. Die Budgethilfe wird sich auf 90 Mrd. EUR belaufen und für zwei Jahre bereitgestellt werden.