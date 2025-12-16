Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.150 Angreifer ausgeschaltet. Neun Panzer, sechs gepanzerte Fahrzeuge, 67 Artilleriesysteme, ein U-Boot und 442 unbemannte Luftfahrzeuge wurden zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 16. Dezember 2025 werden die gesamten Kampfverluste der russischen Truppen auf dem Territorium der Ukraine auf 1.190.620 Menschen (+1150 pro Tag) geschätzt. Dies wurde vom Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mitgeteilt.

Darüber hinaus wurden seit Beginn des Krieges zerstört:

11.421 (+9) Panzer,

23.737 (+6) gepanzerte Fahrzeuge,

35.172 (+67) Artilleriesysteme,

1.570 (+0) Mehrfachraketenwerfer,

1.261 (+0) Flugabwehrsysteme,

432 (+0) Flugzeuge,

347 (+0) Hubschrauber,

91.219 (+442) unbemannte Luftfahrzeuge auf operativer Ebene,

4.073 (+0) Marschflugkörper,

28 (+0) Schiffe/Boote,

2 (+1) U-Boote,

70.182 (+177) Fahrzeuge und Tanklastzüge,

4.026 (+0) Einheiten Spezialausrüstung Wir möchten Sie daran erinnern, dass der ukrainische Sicherheitsdienst am 15. Dezember erklärte, er habe eine einzigartige Spezialoperation durchgeführt und ein U-Boot im Hafen von Noworossijsk zur Explosion gebracht. Zum ersten Mal in der Geschichte haben Unterwasserdrohnen Sub Sea Baby ein russisches U-Boot gesprengt. Ohne das U-Boot. Sicherheitsdienst der Ukraine säubert das Meer von der Russischen Föderation