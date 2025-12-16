Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Vorsitzende der Partei Batkiwschtschyna, Julia Tymoschenko, hat die Notwendigkeit einer Koalition der nationalen Einheit betont, um das Land aus der Krise zu führen und die Bedingungen für einen professionellen Verhandlungsprozess zu schaffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Tymoschenkos Rede in der Rada.

Während ihrer Rede im Parlament sagte die Abgeordnete, dass ihr Team weiterhin Unterschriften für den Rücktritt des derzeitigen Ministerkabinetts sammelt, um die Koalition und die Regierung und vor allem die Regierungsstrategie des Landes zu reformieren.

„Aufgrund der Unprofessionalität der Behörden befindet sich das Land in einem völligen Chaos. Es herrscht ein finanzielles und organisatorisches Chaos im Land, ein völliger Verlust an professionellem Management“, sagte der Batkiwschtschyna-Chef.

Darüber hinaus äußerte sich Julia Tymoschenko besorgt über die Teilnahme von Vertretern der Ukraine an den Friedensgesprächen, die der Korruption verdächtigt werden. Ihrer Meinung nach bedeutet dies, dass sie nicht unabhängig sein und die Interessen der Ukrainer nicht angemessen vertreten können.

Die Parlamentarierin wies auch darauf hin, dass der vom Parlament verabschiedete Haushalt und die aktuelle Situation an der Front Zweifel an der Effektivität der Regierung aufkommen lassen.

Zur Erinnerung: Julia Tymoschenko kritisierte die Ansätze zur Bildung des Staatshaushalts für 2026, insbesondere die Ansätze zur Bildung von Schuldenzahlungen und zur Verteilung der Haushaltsmittel.

Die Batkiwschtschyna-Führerin sagte auch, dass ihr Team die Unterschriftensammlung für den Rücktritt der Regierung eingeleitet hat und forderte das Parlament auf, die Verantwortung für die Situation im Land zu übernehmen.