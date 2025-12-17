Russen greifen Cherson an: Heizungsunterbrechungen möglich

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Russen greifen weiterhin Heizungsanlagen in Cherson an. Unterbrechungen der Wärmeversorgung in der Stadt sind möglich.

Das russische Militär hat einen Schlag gegen das Objekt der Wärmeerzeugung in Cherson geführt, mögliche Unterbrechungen bei der Wärmeversorgung der Haushalte. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung Alexander Prokudin am Mittwoch, den 17. Dezember, in Telegram.

„Die Russen fahren fort, die Objekte der Wärmeerzeugung in Cherson kontinuierlich zu treffen. Als Folge der nächsten Angriffe sind Unterbrechungen in der Wärmeversorgung möglich. Die verdammten Terroristen bekämpfen gezielt die zivile Infrastruktur“, schrieb er. Wir erinnern daran, dass die russische Armee in der Nacht vom 13. Dezember Odessa mit Raketen und Drohnen angegriffen hat, aufgrund der Angriffe gab es einen Mangel an Wärme, Wasser und Licht. am 15. Dezember wurde in Odessa die Stromversorgung für mehr als 180 Tausend Verbraucher wiederhergestellt, die Wärme- und Wasserversorgung ist in allen Bezirken der Stadt gewährleistet.