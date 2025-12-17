In der Ukraine wird es in den kommenden Tagen keinen Niederschlag geben und nachts bis zu 2 Grad unter Null

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Vom 18. bis 20. Dezember wird es in der Ukraine kühl und niederschlagsfrei sein, nur in Transkarpatien ist am 18. Dezember Regen möglich.

Ukrainisches Wetterzentrum

UHMC: „Am 18. und 20. Dezember keine Niederschläge, nur in Transkarpatien am Nachmittag des 18. Dezember leichter Regen. In der Nacht und am Morgen des 18. Dezember in den nördlichen, südwestlichen und tscherkassischen Regionen, am 19-20 Dezember in der Ukraine wird es stellenweise Nebel geben. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-8 m/s.“

In den nächsten 3 Tagen nachts von 3° C auf 2° C, an der Küste 0-5° C; tagsüber von 1° C auf 6° C, im äußersten Süden des Landes 4-11° C.

In Kiew am 18. und 20. Dezember keine Niederschläge, nachts +1°…-1°, tagsüber bis zu +5°, Westwind, Nordwestwind, 3-8 m/s