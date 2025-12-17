Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

„Das ukrainische Team hat eine weitere Ladestation an die Frontlinie geliefert. Soldaten der 81. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte haben die Hilfsmittel erhalten.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Leiters des Hauptquartiers der Freiwilligen, Artur Palatny.

„Wir versorgen unsere Jungs an der Frontlinie weiterhin mit autonomer Energie. Das ist eine Frage des Überlebens für sie. Wir haben der 81. Slobozhanska separaten luftbeweglichen Brigade der Luftangriffstruppen der Streitkräfte der Ukraine eine Ladestation geliefert“, sagte er.

Der Leiter von The Ukrainian Team betonte, dass die freiwillige Unterstützung den Soldaten helfen wird, ihre Kampfeinsätze noch besser zu erfüllen.

„Diese Brigade leistet seit 2014, also seit mehr als 10 Jahren, Widerstand gegen die russischen Invasoren. Und auch nach dem Beginn der groß angelegten Invasion setzt sie den Kampf gegen den Feind in der Ostukraine fort“, sagte Palatnyi.

Er zeigte sich auch zuversichtlich, dass „diese Ladestationen den heldenhaften Jungs helfen werden, ihre Kampfeinsätze noch besser zu erfüllen und ihr Leben zu retten.“

Die Unterstützung des ukrainischen Teams für die ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte