Die Militärverwaltung der Stadt Cherson hat sich zur Situation der Wärmeversorgung in der Stadt geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Nachdem das Heizkraftwerk von Cherson infolge eines russischen Angriffs abgeschaltet wurde, sind derzeit mehr als 40.000 Kunden ohne Zentralheizung.

Dies berichtet die Zeitung Vgoru.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Cherson, Jaroslaw Shanko, verfügt die Stadtverwaltung über zweitausend Heizgeräte, die an bedürftige Menschen verteilt werden.

Am schwierigsten ist die Situation bei der Wärmeversorgung in den Bezirken Central und Dniprovsky.

„Es ist schwierig, einen Zeitrahmen für die Wiederaufnahme der Arbeit aufgrund von Sicherheitsfragen vorherzusagen, denn die Situation ist kritisch. Wir versorgen die Menschen derzeit mit Heizgeräten“, sagte Shanko.

Ihm zufolge werden die Heizungen zunächst an ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und Familien mit Kindern verteilt.

Weitere tausend Heizungen werden von Naftohas zur Verfügung gestellt, so die Erklärung.

Zuvor wurde berichtet, dass der Feind eine Wärmeerzeugungsanlage in Cherson angegriffen hat und es zu Unterbrechungen in der Wärmeversorgung der Haushalte kommen kann.

Zuvor wurde berichtet, dass es aufgrund der ständigen Angriffe durch russische Drohnen derzeit unmöglich ist, den Betrieb des KKW Cherson wieder aufzunehmen.

Zuvor wurde berichtet, dass das KKW Cherson seinen Betrieb eingestellt hat. Es wurde auch berichtet, dass die Behörden den Bewohnern alternative Heizmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

Zuvor wurde berichtet, dass bis zu 10 % der Einwohner, die nicht wegziehen wollen, in dem Viertel Korabel in Cherson bleiben. Es werden mehr Menschen benötigt, um die Einheimischen zu versorgen, als dort bleiben.