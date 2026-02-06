Bestechungsgeld für die Vermeidung eines Besuchs im TSK gefordert: Zwei Polizeibeamte festgenommen – Staatliches Ermittlungsbüro

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Staatliche Ermittlungsbüro und der Sicherheitsdienst der Ukraine haben zwei Streifenpolizisten in Odessa wegen Bestechungsgeldforderungen von Fahrern während der Mobilisierung festgenommen.

Zwei Streifenpolizisten in Odessa forderten von wehrpflichtigen Autofahrern Geld, damit sie diese nicht zum TSK und zum SP bringen mussten. Mitarbeiter des Staatlichen Ermittlungsbüros haben mit Unterstützung des Sicherheitsdienstes der Ukraine die Bestechlichen entlarvt und festgenommen.

Quelle: Staatliches Ermittlungsbüro auf seiner Website

Details: Nach Angaben der Ermittler hielten zwei Polizeibeamte während ihrer Streife Autos an, deren Besitzer mobilisierungsfähig waren, und forderten Geld dafür, dass sie sie nicht zu einem der territorialen Rekrutierungszentren in Odessa brachten. Für ihre Dienste verlangten sie zwischen 2.000 und 5.000 Dollar, je nach den „Möglichkeiten” des Wehrpflichtigen.

Am 4. Februar nahmen Mitarbeiter des Büros die Polizeibeamten fest, nachdem sie Geld von einem der Fahrer erhalten hatten.

Den Festgenommenen wurde mitgeteilt, dass sie der Bestechlichkeit eines Amtsträgers verdächtigt werden. Der Straftatbestand sieht eine Strafe von bis zu 10 Jahren Freiheitsentzug vor.

Derzeit wird über die Wahl von Vorsichtsmaßnahmen in Form von Untersuchungshaft für die Verdächtigen entschieden.