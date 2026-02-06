Die Russische Föderation greift die Ukraine erneut mit Drohnen an: Saporischschja, Kropyvnytskyj und die westlichen Regionen sind betroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht und am Morgen des 6. Februar setzen die russischen Invasoren ihre Angriffe auf die Ukraine mit Drohnen fort. In mehreren Städten waren Explosionen zu hören, auch der Westen des Landes ist bedroht.

RBK Ukrajina berichtet über den aktuellen Stand der Ereignisse.