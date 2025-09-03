Russischer Beschuss beschädigt Eisenbahninfrastruktur in der Region Kirowohrad: mehr als 20 Züge verspätet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Mehr als 20 Züge haben Verspätung aufgrund von russischem Beschuss und Schäden an der Eisenbahninfrastruktur in der Region Kirowohrad. Vier Eisenbahner wurden verletzt.
Quelle: „Ukrsalisnyzja
Einzelheiten: Nach Angaben des Unternehmens sind von den Verspätungen eine Reihe von Zügen betroffen, darunter:
Nr. 76 Krywyj Rih – Kiew
Nr. 75 Kiew – Krywyj Rih
Nr. 79 Dnipro – Lwiw
Nr. 791 Krementschuk – Kiew
Nr. 790 Kropyvnytskyj – Kiew
Nr. 121 Cherson – Kramatorsk
Nr. 85 Saporischschja – Lwiw
Nr. 38 Kiew – Saporischschja
Nr. 37 Saporischschja – Kiew
Nr. 51 Saporischschja – Odessa
Nr. 789 Kropyvnytskyj – Kiew
119 Dnipro – Chełm
31 Saporischschja – Przemyśl
59 Charkiw – Odessa
Nr. 65/165 Charkiw – Tscherkassy, Uman
Nr. 102 Kramatorsk – Cherson
Nr. 80 Lemberg – Dnipro
Nr. 120 Chełm – Dnipro
Nr. 86 Lemberg – Saporischschja
Nr. 8 Odessa – Charkiw
Nr. 54 Odessa – Dnipro
Nr. 254 Odessa – Krywyj Rih
„Die Eisenbahner tun alles, um die beschädigte Infrastruktur so schnell wie möglich wiederherzustellen und werden alles tun, um die Verspätungen der Züge zu reduzieren“, sagte Ukrsalisnyzja.
Aktualisiert: Das Unternehmen teilte später mit, dass vier Eisenbahner bei dem russischen Streik verletzt wurden. Ihr Zustand ist zufriedenstellend und sie befinden sich im Krankenhaus.
Hintergrund:
Russische Truppen haben Znamianka, Region Kirowohrad, mit Drohnen angegriffen. Bei dem Angriff wurden fünf Menschen verletzt, Wohngebäude beschädigt und die Gemeinde war ohne Strom.
