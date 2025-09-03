Russischer Beschuss beschädigt Eisenbahninfrastruktur in der Region Kirowohrad: mehr als 20 Züge verspätet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehr als 20 Züge haben Verspätung aufgrund von russischem Beschuss und Schäden an der Eisenbahninfrastruktur in der Region Kirowohrad. Vier Eisenbahner wurden verletzt.

Einzelheiten: Nach Angaben des Unternehmens sind von den Verspätungen eine Reihe von Zügen betroffen, darunter:

Nr. 76 Krywyj Rih – Kiew

Nr. 75 Kiew – Krywyj Rih

Nr. 79 Dnipro – Lwiw

Nr. 791 Krementschuk – Kiew

Nr. 790 Kropyvnytskyj – Kiew

Nr. 121 Cherson – Kramatorsk

Nr. 85 Saporischschja – Lwiw

Nr. 38 Kiew – Saporischschja

Nr. 37 Saporischschja – Kiew

Nr. 51 Saporischschja – Odessa

Nr. 789 Kropyvnytskyj – Kiew

119 Dnipro – Chełm

31 Saporischschja – Przemyśl

59 Charkiw – Odessa

Nr. 65/165 Charkiw – Tscherkassy, Uman

Nr. 102 Kramatorsk – Cherson

Nr. 80 Lemberg – Dnipro

Nr. 120 Chełm – Dnipro

Nr. 86 Lemberg – Saporischschja

Nr. 8 Odessa – Charkiw

Nr. 54 Odessa – Dnipro

Nr. 254 Odessa – Krywyj Rih

„Die Eisenbahner tun alles, um die beschädigte Infrastruktur so schnell wie möglich wiederherzustellen und werden alles tun, um die Verspätungen der Züge zu reduzieren“, sagte Ukrsalisnyzja.

Aktualisiert: Das Unternehmen teilte später mit, dass vier Eisenbahner bei dem russischen Streik verletzt wurden. Ihr Zustand ist zufriedenstellend und sie befinden sich im Krankenhaus.

Hintergrund:

Russische Truppen haben Znamianka, Region Kirowohrad, mit Drohnen angegriffen. Bei dem Angriff wurden fünf Menschen verletzt, Wohngebäude beschädigt und die Gemeinde war ohne Strom.