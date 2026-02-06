Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich verbessert, und die Zahl der Migranten ist zurückgegangen – Nationale Bank der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ende 2025 stieg das Angebot an Arbeitsplätzen schneller als die Nachfrage, und im Laufe des Jahres verließen 0,2 Millionen Menschen weniger die Ukraine als im Vorjahr.

Dies geht aus dem Inflationsbericht der Nationalbank für Januar hervor.

Umfragen unter Unternehmen ergaben auch einen Rückgang des Anteils der Unternehmen, in denen die Zahl der Beschäftigten zurückgegangen ist, während die Zahl der Arbeitslosen gestiegen ist, was auf ein größeres Angebot an Arbeitskräften hindeutet.

Gleichzeitig besteht aufgrund von Migrations- und Mobilisierungsprozessen weiterhin ein Arbeitskräftemangel.

„Die Verschlechterung der Sicherheitslage zum Jahresende und die Lockerung der Ausreisebestimmungen für junge Menschen führten zu einem etwas stärkeren Abfluss von Migranten als erwartet“, schreibt die Nationalbank der Ukraine.

Dennoch ist laut UN-Angaben die Zahl der Migranten im Vergleich zu 2024 dennoch zurückgegangen: 0,3 Millionen Menschen im Jahr 2025 gegenüber 0,5 Millionen Menschen im Jahr 2024.

Die Regierung hat ein Pilotprojekt gestartet, das die Arbeitsvermittlung über das einheitliche Informations- und Analysesystem „Obriy“ in ein digitales Format überführt.

Die beliebtesten Branchen unter den Arbeitssuchenden im Jahr 2025 waren PR, Werbung und Design.