Russland strebt an, das Kernkraftwerk Saporischschja an sein Netz anzuschließen: Das ISW hat Aktivitäten der Besatzer beobachtet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Besatzer versuchen, die Besetzung des Kernkraftwerks Saporischschja zu legalisieren und damit die Voraussetzungen für die Wiederaufnahme der Stromerzeugung und den Anschluss an das russische Stromnetz zu schaffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Bericht des ISW.