Für den Schutz kritischer Objekte in den Frontgebieten wurden 6 Milliarden bereitgestellt – Schmyhal

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Für ein Pilotprojekt zum Bau von Schutzanlagen für kritische Infrastruktureinrichtungen in den Frontregionen wurden 6 Milliarden Hrywnja bereitgestellt.

Dies teilte Energieminister Denys Schmyhal mit.

Ihm zufolge werden derzeit Schutzbauten für 93 kritische Elemente an 84 Energieobjekten errichtet.

Darüber hinaus, so der Minister, habe die Regierung mehr als 2,5 Milliarden Hrywnja für die Anschaffung von Hochleistungsgeneratoren bereitgestellt. Vor allem für Gemeinden in Frontnähe.

Zur Erinnerung:

UNICEF hat der Ukraine weitere 42 Generatoren übergeben. Insgesamt sind 106 Generatoren mit einer Leistung von 15,1 MW angekommen.

Diese Geräte wurden an die Regionen und Städte an der Frontlinie geliefert, um die Arbeit der Fernwärmenetze, Wasserwerke, Krankenhäuser und sozialen Infrastruktur zu unterstützen.