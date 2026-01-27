Russischer Drohnenangriff auf Odessa: ein Treffer auf dem Gelände eines Klosters und ein Brand ausgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht des 28. Januar wurde berichtet, dass eine russische Drohne das Territorium eines Klosters in Odessa getroffen und ein Feuer verursacht hat.

Auf dem Gelände eines orthodoxen Klosters in Odessa ist infolge eines russischen Drohnenangriffs ein Feuer ausgebrochen.

class=MsoNormal* Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa Oleh Kiper in den sozialen Medien

class=MsoNormal* Kiper: „Der Feind greift die friedliche Region Odessa erneut mit Angriffsdrohnen an. Eine Drohne hat das Gelände eines orthodoxen Klosters im Bezirk Kyjiwskyj getroffen und einen Brand verursacht.“

class=MsoNormal* Nach seinen vorläufigen Informationen gab es weder Tote noch Verletzte. Die Daten werden derzeit geklärt.

Aktualisiert: Kiper berichtete später, dass „eine Drohne ein privates Wohngebäude in Odessa getroffen hat“.

Zuvor war berichtet worden, dass bei den Suchaktionen nach dem russischen Angriff in der Nacht des 27. Januar Rettungskräfte die Leichen von drei Menschen unter den Trümmern gefunden hatten. Weitere 23 Menschen, darunter Kinder und eine schwangere Frau, wurden verletzt.

Nach Angaben des staatlichen Rettungsdienstes befinden sich möglicherweise noch 3 Menschen unter den Trümmern. Die Rettungsarbeiten sind im Gange, und ein Hundetrainingsdienst wurde engagiert. Die Informationen werden aktualisiert.

In Odessa wurden am Dienstagabend nach einem russischen Drohnenangriff die Such- und Rettungsarbeiten abgeschlossen. Bei dem Angriff wurden drei Menschen getötet und 25 weitere verletzt