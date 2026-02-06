Russische Streitkräfte haben die Region Dnipropetrowsk angegriffen: 1 Todesopfer und 2 Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 6. Februar griffen russische Streitkräfte die Region Dnipropetrowsk an: Eine Person wurde getötet, zwei weitere verletzt, und Wohnhäuser wurden zerstört.

Quelle: Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganza, und der Vorsitzende der Regionalverwaltung, Mykola Lukashuk, in Telegram

Direkte Rede des Regionalleiters: „Angegriffen wurden die Gemeinden Wassylkivska, Malomykhailivska, Slowjanska und Pokrowska im Bezirk Synelnykivskyj. Der Angreifer setzte Drohnen und gelenkte Flugbomben ein. Ein Mann wurde getötet, zwei weitere Personen wurden verletzt.“

Details: Lukaschuk präzisierte, dass ein Mann und eine Frau verletzt wurden.

Infolge der russischen Angriffe kam es in der Region zu Bränden, zwei Wohnhäuser wurden zerstört, sechs Privathäuser, sechs zweistöckige Mehrfamilienhäuser, ein Wirtschaftsgebäude und eine Garage wurden beschädigt.

Im Bezirk Nikopol griffen die Angreifer mit Artillerie und FPV-Drohnen an. Betroffen waren das Bezirkszentrum und die Gemeinde Pokrowska, wo drei Privathäuser, ein Wirtschaftsgebäude und eine Gasleitung beschädigt wurden.

Am Morgen des 6. Februar wurde in der Region Luftalarm ausgelöst.