Ministerium für Energie: In Kürze wird die Inbetriebnahme von Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erwartet

Das Energieministerium hat mitgeteilt, dass die Arbeiten zur Installation und Inbetriebnahme von Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Kiew und Umgebung planmäßig voranschreiten.

Quelle: : Energieministerium

Wörtlich: : „Der schwierigste Bereich in Kiew bleibt das Gebiet, das vom Heizkraftwerk TPP-4 versorgt wurde. Wie die Stadtverwaltung bereits mitteilte, ist eine Wiederherstellung der Wärmeversorgung in diesem Gebiet in naher Zukunft nicht zu erwarten.

Daher bemühen sich die Energieversorger, verbesserte Stromversorgungspläne sicherzustellen. Insgesamt waren heute 64 Reparaturteams mit der Wiederherstellung der Stromversorgung in der Stadt beschäftigt.“

Details: Das Ministerium fügte hinzu, dass die Arbeiten zur Installation und Inbetriebnahme von Gas-Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen planmäßig voranschreiten.

Wörtlich: : „In naher Zukunft wird die Inbetriebnahme von Anlagen mit einer Leistung von 9 MW und 18 MW erwartet. Zusammen mit der Inbetriebnahme bleibt die physische Sicherung dieser Objekte ein kritischer Punkt.“

Details: Es wird auch berichtet, dass diese Woche 596 Tonnen humanitäre Hilfe über den Hub für Notfall-Energiehilfe in die Ukraine geliefert werden.

Die Ladung umfasst Transformatoren, Isolatoren, Generatoren und andere wichtige Ausrüstungsgegenstände, die an Energieunternehmen, lokale Behörden und kritische Infrastruktureinrichtungen in der gesamten Ukraine geliefert werden.

Vorgeschichte:

Zuvor hatte Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko erklärt, dass bereits gebaute und technisch betriebsbereite Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in den Gemeinden ungenutzt bleiben.