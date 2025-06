Ein Zug, der von Odessa nach Saporischschja fuhr, wurde durch den russischen Angriff beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge des russischen Terroranschlags in der Region Dnipro wurde der Zug Nr. 52 Odessa-Saporischschja beschädigt.

Dies berichtete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

„Rettungskräfte und Sanitäter waren sofort vor Ort. Die Passagiere wurden umgehend in Schutzräume gebracht, da der Luftalarm in der Region anhält“, heißt es in der Erklärung.

„Ukrsalisnyzja bereitet Ersatzfahrzeuge entlang des Dnipro vor, um die Passagiere umzuladen und nach Saporischschja zu bringen.

Um es kurz zu machen:

Ein Intercity+ Zug wurde in der Nacht des 17. Juni durch feindlichen Beschuss an seiner Basis beschädigt.