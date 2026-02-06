Die Arbeit der Luftabwehr in den Regionen ist unzureichend: Selenskyj erwartet umgehend Entscheidungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, äußerte sich unzufrieden mit der Arbeit der Luftstreitkräfte in einigen Regionen der Ukraine. Es geht um den Abschuss russischer Drohnen vom Typ „Schahed“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Staatsoberhauptes in Telegram.

Wie Selenskyj mitteilte, hielt er heute, am 6. Februar, seine tägliche Telefonkonferenz ab.

„Ich halte die Arbeit der Luftstreitkräfte in einigen Regionen der Ukraine für unbefriedigend und habe mit dem Kommandeur der Luftstreitkräfte und dem Verteidigungsminister der Ukraine besprochen, welche Entscheidungen unverzüglich umgesetzt werden müssen, um „Schaheds“ effektiver abzuschießen“, betonte der Präsident.

Angriffe der Russischen Föderation auf die Ukraine