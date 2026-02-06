In fünf Regionen der Ukraine kam es aufgrund von Angriffen der Russischen Föderation zu Stromausfällen, in drei Regionen aufgrund von Unwettern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund von Kampfhandlungen und Beschuss der Energieinfrastruktur sind seit heute Morgen Verbraucher in den Regionen Saporischschja, Donezk, Dnipropetrowsk, Charkiw und Kirowohrad ohne Strom.

Dies teilte der stellvertretende Energieminister Artem Nekrasow mit.

Er wies darauf hin, dass die Notfall- und Wiederherstellungsarbeiten an den Energieanlagen fortgesetzt werden. Es werden alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um einen stabilen Betrieb des Energiesystems zu gewährleisten.

Nekrasow teilte mit, dass aufgrund der schwierigen Lage im Energiesystem in einigen Regionen Notstromabschaltungen vorgenommen werden mussten. Nach Stabilisierung der Lage werden die Verbraucher zu den vorgesehenen stündlichen Zeitplänen zurückkehren.

Darüber hinaus seien aufgrund des Unwetters 109 Ortschaften in den Regionen Ternopil, Tscherniwzi und Chmelnyzkyj ohne Stromversorgung. Die Teams der Energieversorgungsunternehmen arbeiten rund um die Uhr an der Wiederherstellung der beschädigten Leitungen.

Zur Erinnerung:

Am Freitag, dem 6. Februar, gelten in allen Regionen der Ukraine stündliche Stromabschaltpläne und Leistungsbeschränkungspläne (für industrielle Verbraucher).