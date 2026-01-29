In der Region Odessa hat ein Grenzschutzbeamter illegal Männer nach Rumänien geschmuggelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Für 3.000 Dollar versprach er, „Kunden“ über die offiziellen Grenzübergänge nach Rumänien zu bringen.

Das State Bureau of Investigation hat in der Region Odessa den Kanal für die illegale Ausreise von Wehrpflichtigen nach Rumänien gesperrt. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Donnerstag, den 29. Januar. Ein Beamter des staatlichen Grenzdienstes war an dem Plan beteiligt, mit der Umgehung der Mobilmachung Geld zu verdienen. Er nutzte populäre soziale Netzwerke, um wehrpflichtige Männer zu finden, die auf der Suche nach Geld waren, um die Ukraine illegal zu verlassen. Für 3.000 Dollar versprach der Grenzschutzbeamte, die „Kunden“ während seines Dienstes außerhalb der offiziellen Grenzübergänge nach Rumänien zu führen.

Die Dienste des Täters wurden jeden Monat von mindestens zehn wehrpflichtigen Personen in Anspruch genommen. Der vollständige Kreis der Beteiligten und derjenigen, die die „Dienste“ des Grenzschutzbeamten in Anspruch genommen haben, wird derzeit ermittelt.

Derzeit wird der Angeklagte des Missbrauchs von Einfluss verdächtigt. Das Gericht wählte eine Zwangsmaßnahme in Form von Haft mit dem Recht auf eine Kaution in Höhe von 500 Tausend Hrywnja. Dem Grenzschutzbeamten drohen bis zu acht Jahre Haft.

Wir werden daran erinnern, dass früher in Odessa zwei Mediziner entlarvt wurden, die Wehrpflichtigen gegen Geld fiktive Behinderungen mit fiktiven Diagnosen ausgestellt haben, um ungehindert ins Ausland reisen zu können. Beamte einer der staatlichen Bezirksverwaltungen in Kiew „verkauften“ die Vormundschaft über sozial schwache Menschen an Männer, um einen Aufschub der Mobilisierung zu erhalten.