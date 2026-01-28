Tausend Versorgungsunternehmen stellen die Wärmeversorgung in Kiew wieder her, mit Unterstützung aus zehn Regionen des Landes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Mehr als 1.000 Versorgungsunternehmen arbeiten daran, die kritische Situation bei der Wärmeversorgung in der Hauptstadt zu beseitigen, und zehn Regionen des Landes leisten Unterstützung.

Dies gab der Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko bekannt.

Ihm zufolge helfen Teams aus Lwiw, Poltawa, Tschernihiw, Winnyzja, Schytomyr, Mykolajiw, Odessa, Riwne, Kropyvnytskyj, der Region Kyjiw und einigen anderen Städten den Spezialisten in der Hauptstadt.

Unabhängig davon helfen die Mitarbeiter von Ukrsalisnyzja bei der Wiederherstellung der Wärmeversorgung.

Am frühen Morgen des 28. Januar stellte Klitschko fest, dass 737 Wohngebäude in der Hauptstadt ohne Heizung sind.

Um es kurz zu machen:

Kiew wird bald zu seinen Stromausfallplänen zurückkehren, aber das wird für die Einwohner ziemlich hart sein.

Kiew hat einen Teil seiner eigenen Stromquelle verloren, weil Russland seit Herbst systematisch den Energiesektor der Hauptstadt angreift.