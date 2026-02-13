Selenskyj hat den ersten deutsch-ukrainischen Drohnenproduktionsbetrieb für die ukrainischen Streitkräfte vorgestellt (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, besuchte in München das erste deutsch-ukrainische Unternehmen zur Herstellung von Drohnen. Er präsentierte die erste gemeinsam hergestellte Kampfdrohne.

Wie RBK Ukrajina berichtet, teilte der Staatschef dies in seinem Telegram-Kanal mit und veröffentlichte ein Video aus der Produktion.