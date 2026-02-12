Reservierung für 5000 Dollar: In der Region Vorkarpaten wurde ein System des Verkaufs von Positionen bei der Ukrsalisnyzja aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Region Iwano-Frankiwsk wurde ein Korruptionskomplott aufgedeckt, bei dem Stellen bei Ukrsalisnyzja gegen „Reservegebühren” vermittelt wurden. Dies teilte die Pressestelle der Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag, dem 12. Februar, mit.

Nach Angaben der Ermittler forderten Mitarbeiter der Regionalniederlassung von Ukrsalisnyzja und der stellvertretende Leiter einer der Abteilungen der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde in der Region 5000 Dollar für eine Stelle als Bulldozerfahrer, die einen Aufschub der Mobilisierung ermöglichte.

Das Geld wurde in zwei Schritten übergeben – ein Teil vor der Registrierung und der andere Teil nach Erhalt der Reservierung.

Der Beamte der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde wurde bei der Entgegennahme des zweiten Teils in Höhe von 2500 Dollar auf frischer Tat ertappt.

Bei Durchsuchungen in den Büros und am Wohnort wurden Geld, Dokumente und andere Gegenstände beschlagnahmt, die illegale Aktivitäten belegen könnten.

Der Beamte der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde wurde über den Verdacht der Beihilfe und der Erlangung unrechtmäßiger Vorteile informiert. Ihm drohen bis zu 10 Jahre Freiheitsentzug mit Beschlagnahmung seines Vermögens. Das Gericht hat gegen den Verdächtigen eine Untersuchungshaft mit dem Recht auf Kaution verhängt.

Die Strafverfolgungsbehörden prüfen die Beteiligung weiterer Personen.

Zur Erinnerung: Das Kabinett hat den Herstellern von Transformatoren erlaubt, 100 % ihrer wehrpflichtigen Mitarbeiter zu reservieren.

Die Regierung hat die Reservierung von Mitarbeitern für Unternehmen beschleunigt.