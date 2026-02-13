Russische Streitkräfte haben einen Angriff auf Kramatorsk durchgeführt, bei dem drei Brüder ums Leben kamen und ihre Mutter sowie Großmutter verletzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Drei Brüder sind ums Leben gekommen, zwei weitere Verwandte wurden bei dem Beschuss von Kramatorsk am 12. Februar verletzt.

Drei Brüder, darunter ein Minderjähriger, sind ums Leben gekommen, und zwei ihrer Angehörigen wurden bei einem russischen Angriff auf die Stadt Kramatorsk in der Oblast Donezk am Abend des 12. Februar verletzt.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Donezk auf Telegram

Wörtliches Zitat der Staatsanwaltschaft: „Um 21:15 Uhr griffen die Truppen des Angreiferstaates Kramatorsk an. Der Wohnbereich befand sich im Trefferbereich. Durch einen direkten Treffer eines Geschosses auf ein Privathaus kamen zwei 19-jährige junge Männer und ihr 8-jähriger Bruder ums Leben. Darüber hinaus erlitten die 43-jährige Mutter der getöteten Jungen und ihre 65-jährige Großmutter Verletzungen.“

Details: Bei den Frauen wurden Sprengstoff- und Schädel-Hirn-Verletzungen mit Gehirnerschütterung, Prellungen des Brustkorbs, der Wirbelsäule und der Arme sowie eine Kontusion diagnostiziert. Sie wurden medizinisch versorgt.