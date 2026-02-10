Die Region Kiew hat von ihren Partnern über 500 große Generatoren erhalten: wo werden sie installiert?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Region Kiew hat in den letzten Wochen 509 Generatoren mit einer Gesamtleistung von über 5,3 MW erhalten.

Dies geht aus einer Mitteilung der Militärverwaltung der Region Kiew hervor.

Diese Hilfe wurde von internationalen Partnern bereitgestellt – Polen, Litauen, Tschechien, dem UNHCR, dem Roten Kreuz in der Ukraine und in der Region Kiew, humanitären Organisationen und Wohltätigkeitsstiftungen.

Die Generatoren wurden bereits an kritischen Infrastruktureinrichtungen installiert: in Heizwerken, Wasserwerken, Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten und Notfallzentren.

Der Leiter der Militärverwaltung der Region Kiew, Mykola Kalashnyk, führte eine Reihe von Beispielen an.

In Boryspil wurde ein aus Polen erhaltener Generator in der Nähe eines Heizwerks installiert, das eine Schule, ein berufsbildendes Lyzeum, einen Kindergarten und einen ganzen Stadtteil mit 28 Mehrfamilienhäusern mit Wärme versorgt. Ein weiterer Generator in der Stadt versorgt einen Brunnen der Wasserwerke mit Strom.

„Ein weiteres Beispiel ist Worzel. Hier wird der von der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde der Ukraine zur Verfügung gestellte Generator in einer Schule eingesetzt und versorgt die Bildungseinrichtung, eine Modulstadt für Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, und einen Heizraum mit Strom“, erklärte Kalashnik.