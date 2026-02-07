Unter Beschuss: Burschtyn, Riwne und weitere Orte: Die Russische Föderation hat den Westen der Ukraine massiv mit Raketen beschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 7. Februar und am Morgen desselben Tages führten die Russen einen kombinierten Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine durch. Betroffen waren vor allem die westlichen Regionen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

In der Nacht gab es in den Überwachungskanälen Informationen, dass die Russen strategische Bomber vom Typ Tu-95MS, Tu-160 und Tu-22M3 in die Luft geschickt hatten. Gegen Morgen startete der Feind Marschflugkörper, die nach 6 Uhr morgens in den Luftraum der Ukraine eindrangen, was bereits offiziell bestätigt wurde.

Nach Angaben des Militärs flogen die Raketen über die Region Cherson und bewegten sich dann in Richtung der westlichen Regionen. Die Überwachungskanäle berichteten, dass sie dieselbe Flugbahn wie die „Kalibr“-Raketen in der Nacht genommen hätten.

Nach Angaben der Luftwaffe und der lokalen Behörden wurden Raketen im Westen der Ukraine mindestens in den Regionen Chmelnyzkyj, Tscherniwzi, Iwano-Frankiwsk und Lemberg registriert.

Darüber hinaus greift der Feind weiterhin Städte mit Angriffsdrohnen an. Es ist bekannt, dass in den letzten 60 Minuten Explosionen in Burschtyn und Riwne zu hören waren. In Riwne gab es um 7:15 Uhr eine weitere Explosionsserie.

Detaillierte Informationen darüber, wo und wann die Raketen während des morgendlichen Angriffs der Russischen Föderation registriert wurden, finden Sie auf dem Foto unten.

Wo wurde Alarm ausgelöst?

Um 07:20 Uhr sieht die Karte der Luftalarme wie folgt aus.

Beschuss der Ukraine am 7. Februar