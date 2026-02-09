Mirage, SCALP und eine Rekordzahl an Fliegerbomben: Frankreich bereitet Unterstützung für die Ukraine vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Frankreich bereitet sich darauf vor, der Ukraine eine neue Lieferung von Mirage-2000-Flugzeugen sowie antiballistische Raketen und gelenkte AASM-Hammer-Flugzeugbomben zu übergeben.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des ukrainischen Verteidigungsministers Mykhailo Fedorow.

„Gemeinsam mit der französischen Verteidigungsministerin Catherine Vautrin haben wir eine Absichtserklärung über die gemeinsame Produktion von Waffen auf dem Territorium der Ukraine und Frankreichs unterzeichnet“, erklärte Fedorow.

Seinen Angaben zufolge bereitet Frankreich die Übergabe von Mirage-2000-Flugzeugen an die Ukraine vor. Außerdem diskutierten die Minister die Beschleunigung der Arbeiten zur Lieferung einer Rekordcharge von AASM-Hammer-Lenkbomben.

„Die Ukraine ist an der weiteren Lieferung von SAMP/T-, Mistral- und Crotale-Systemen sowie der dazugehörigen Munition interessiert. Es wurde vorgeschlagen, gemeinsam an der Verbesserung von SAMP/T zu arbeiten, um ballistischen Bedrohungen wirksamer entgegenzuwirken“, fügte der Verteidigungsminister der Ukraine hinzu.

Er betonte auch, dass parallel dazu die Zusammenarbeit bei der Lieferung und Beschleunigung der Produktion von Aster-Raketen fortgesetzt werde.

„Wir haben gesondert über die Bereitstellung von Langstreckenwaffen, insbesondere SCALP-Raketen, gesprochen und uns auf die gemeinsame Entwicklung innovativer Systeme für die elektronische Kriegsführung konzentriert“, fügte Fedorow hinzu.

Französische Flugzeuge in der Ukraine