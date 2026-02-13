Cherson ist in einen Stromausfall eingetreten: Was ist bekannt?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Cherson wurde heute Morgen, am 13. Februar, von einem Stromausfall betroffen. Bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung wird das Wasser in den Häusern mit Generatoren bereitgestellt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Telegram-Beitrag des Leiters der Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw Shanko.

„In Cherson gibt es vorübergehend keinen Strom. Fachleute untersuchen die Ursachen. Wir arbeiten daran, die Stromversorgung in den Häusern unserer Bürger so schnell wie möglich wiederherzustellen“, erklärte Shanko.

Seinen Angaben zufolge wird die Wasserversorgung bis zur Wiederherstellung der Stromversorgung mit Hilfe von Generatoren sichergestellt.

„Ich bitte um Ihr Verständnis für die Situation. Ich möchte daran erinnern, dass es in der Gemeinde Notfallzentren gibt, in denen Sie Ihre Geräte aufladen, das Internet nutzen, sich aufwärmen und einfach ausruhen können“, fügte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson hinzu.

Er wies auch darauf hin, dass in den letzten 24 Stunden infolge russischer Angriffe in der Gemeinde Cherson eine Person ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden seien.

Angriffe der Russischen Föderation auf Cherson und die Region

Russische Truppen greifen täglich Cherson und Gemeinden der Region mit verschiedenen Drohnen an. So beschossen russische Invasoren am späten Abend des 7. Februar mit einem Raketenwerfer den Stadtteil Korabelnyj in Cherson. Bei dem feindlichen Angriff wurden drei Frauen unterschiedlich schwer verletzt.

Darüber hinaus griff der Feind am 30. Januar tagsüber einen Linienbus in Cherson an. Bei dem Beschuss wurden fünf Personen verletzt. Eine Person starb noch am Ort des Geschehens.

Anfang Januar griffen die Russen auch das Wärmekraftwerk von Cherson an. Damals gab es mindestens vier Einschläge auf dem Gelände des Kraftwerks, das aufgrund der ständigen Angriffe nicht mehr normal betrieben werden konnte.